Протест ФОПів у Києві: «зрада» Верховної Ради, штовханина та перекриті вулиці (фоторепортаж)

1 грудня в Києві під стінами Верховної Ради відбулася акція протесту підприємців, в якій узяли участь декілька тисяч людей. Акція протесту SaveФОП організована «Союзом захисту підприємців».Протестувальники, зокрема, вимагали, щоб парламент ухвалив законопроєкти про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також відклав обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Пізніше Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту на рік, до 1 січня 2022 року.Підприємців, які протестували біля парламенту, не влаштувало рішення про відтермінування. Після голосування вони почали вигукувати «зрада» і закликали залишатися на ніч під будівлею Верховної Ради, поліція посилила заходи безпеки.

Учасники мітингу також пройшли маршем центральними вулицями Києва (Грушевського, Європейська площа, майдан Незалежності, Хрещатик, Басейна). Для цього вони заблокували автомобільний рух.

Пізніше обурені рішенням Верховної Ради протестувальники заблокували на вулиці Шовковичній автомобіль депутата Верховної Ради. Національна поліція України звернулася до демонстрантів та закликала «не вдаватися до протиправних дій».