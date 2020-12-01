Поліція повідомила про «превентивну роботу» з демонстрантами біля Верховної Ради

Національна поліція України звернулася до демонстрантів, які протестували 1 грудня біля Верховної Ради України, та закликала «не вдаватися до протиправних дій».

«Правоохоронці вкотре закликають організаторів та учасників заходів не вдаватися до провокативних протиправних дій і не порушувати вимог чинного законодавства. Наголошуємо, поліція в межах своєї компетенції та повноважень притягуватиме винних осіб до відповідальності», – ідеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Протестувальники, які вийшли на захист інтересів фізичних осіб-підприємців (ФОПів), заблокували 1 грудня в центрі Києва на вулиці Шовковичній автомобіль депутата Верховної Ради, повідомляє з місця подій кореспондент Радіо Свобода, якому не вдалося ідентифікувати народного обранця.

На місце інциденту прибули співробітники поліції, і після їхньої штовханини з протестувальниками машина змогла продовжити рух. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати нікого з демонстрантів.

Верховна Рада відклала на рік, до 1 січня 2022 року, обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Відповідний законопроєкт депутати ухвалили на засіданні 1 грудня. За нього проголосували 319 народних депутатів.

Тим часом, як повідомив кореспондент Радіо Свобода, підприємців, які протестують біля парламенту, не влаштовує рішення про відтермінування. Після голосування вони почали вигукувати «зрада» і закликали залишатися на ніч під будівлею Верховної Ради, поліція посилює заходи безпеки.