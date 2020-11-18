До кінця тижня уряд напрацює «драфт законопроєкту» щодо полегшень для бізнесу – ОПУ

В Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заходи щодо поліпшення умов ведення підприємництва для представників малого та середнього бізнесу.

«Денис Шмигаль зауважив, що до кінця тижня уряд напрацює драфт законопроєкту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. А наступного тижня після консультацій з підприємцями його можна буде подавати на розгляд парламенту. Глава держави наголосив, що такий законопроект Офіс президента може спрямувати до парламенту як невідкладний. Головна умова – він має бути узгоджений з бізнес-середовищем», – повідомляє пресслужба ОПУ про перебіг розмови президента і прем’єра.

Повідомляється, що, за словами Дениса Шмигаля, Кабмін вже напрацював низку законодавчих змін щодо полегшення ведення бізнесу, зокрема перегляд списку порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також про розмір таких санкцій.

17 листопада у центрі Києва біля будівлі Верховної Ради відбулася акція підприємців «Право на працю». Сотні людей вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Того ж дня парлмент все ж не підтримав відстрочку касових апаратів для ФОП.