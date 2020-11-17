Протестувальники під Радою розходяться, поліція нікого не затримала

Учасники акції підприємців «Право на працю» у вівторок ввечері вирішили розійтися з-під стін Верховної Ради України і зібратися знову на протест «на першу вимогу». Як передає кореспондент Радіо Свобода, після того, як учасники ухвалили таке рішення, вони виконали гімн України і почали покидати урядовий квартал.

Раніше сьогодні під Радою почалися сутички між поліцією та протестувальниками, оскільки останні намагалися прорватися до парламенту.

У столичній поліції повідомили, що учасники масових заходів «почали ламати паркан, аби пройти на охоронювану територію».

«Аби відновити правопорядок, правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється. Поліція Києва наголошує, діям кожного з учасників, які вдалися до провокацій та вчинення правопорушень, буде надана правова оцінка», – заявили у поліції.

17 листопада біля будівлі Верховної Ради близько тисячі людей вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу та ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Парламент не зміг скасувати карантин вихідного дня та не підтримав відстрочку касових апаратів для ФОП.