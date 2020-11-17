«Право на працю!»: акція підприємців біля Ради – фоторепортаж

17 листопада біля будівлі Верховної Ради відбувається акція підприємців «Право на працю!». Близько тисячі її учасників вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу та ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Учасники акції блокували входи до Верховної Ради для депутатів, через що між протестувальниками і поліцією виникала штовханина.



Під час акції під Верховною Радою затримали одну людину, повідомило Печерське управління поліції Києва в коментарі Радіо Свобода.