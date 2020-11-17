Акція підприємців біля Ради: рух вулицею Грушевського перекритий, поліція посилила охорону

У центрі Києва біля будівлі Верховної Ради України відбувається акція підприємців «Право на працю!». Близько тисячі її учасників вимагають скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

В організації «Підприємці України/#SaveФОП» (організатор акції) повідомили, що вимагають також ухвалення законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції блокували входи до Верховної Ради для депутатів, через що між протестувальниками і поліцією виникала штовханина, коли правоохоронці робили коридори для проходу парламентарів.

Рух вулицею Грушевського перекритий в обидва боки.

У поліції Києва заявили, що взяли центр міста під посилену охорону спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України.

Верховна Рада України на засіданні 17 листопада планує заслухати інформацію Кабінету міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Питання розглядатимуть першим, йдеться в порядку денному засідання.

Крім того, депутати планують з’ясувати в Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

На розгляд також планують винести проєкт постанови, в якому Кабінетові міністрів пропонують скасувати рішення про запровадження карантину вихідного дня «з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері».

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 545,6 тисячі людей, 9 697 – померли від COVID-19, одужали – 244 тисячі людей.