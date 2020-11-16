Керівник комітету Ради припускає, що парламент не зможе розглянути держбюджет-2021 до кінця року

Парламент може не встигнути розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік до кінця поточного року, заявив керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає «Укрінформ».

«Ми, вочевидь, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, що не дотримуємося цього строку... До 1 грудня ми повинні в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, вочевидь, цього року», – заявив Гетманцев.

За його словами, парламент тільки на початку грудня отримає проєкт держбюджету від Кабінету Міністрів.

Проєкт держбюджету на 2021 рік був зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня. У першому читанні документ ухвалили 5 листопада.

У жовтні через карантин Верховна Рада провела лише одне пленарне засідання. Більша його частина була присвячена виступам президента України Володимира Зеленського та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.