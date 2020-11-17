Під час акцій протесту під Верховною Радою затримали одну людину – поліція

Під час акцій протесту під Верховною Радою затримали одну людину, повідомило Печерське управління поліції Києва в коментарі Радіо Свобода.

Затриманий – 50-річний житель Тернопільської області, «який намагався вчинити з правоохоронцями бійку».

У поліції заперечили інформацію, що правоохоронці затримали кілька людей.

17 листопада біля будівлі Верховної Ради відбувається акція підприємців «Право на працю!» Близько тисячі її учасників вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу та ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Учасники акції блокували входи до Верховної Ради для депутатів, через що між протестувальниками і поліцією виникала штовханина.