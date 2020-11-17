Рада не підтримала відстрочку касових апаратів для ФОП

Верховна рада України не підтримала законопроєкт №4313-д про відстрочку касових апаратів для ФОП.

Під час голосування за основу законопроєкт підтримали тільки 17 народних депутатів: 13 – від «Слуги народу» та четверо позафракційних.

Документ передбачав відстрочку обов’язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп, за винятком ризикових галузей.

17 листопада біля будівлі Верховної Ради України відбувається акція підприємців «Право на працю!». Близько тисячі її учасників вимагають скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

В організації «Підприємці України/#SaveФОП» (організатор акції) повідомили, що вимагають також ухвалення законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.