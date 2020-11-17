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17 листопада 2020, Київ 14:54
Новини | Політика

Рада не змогла ухвалити постанову щодо скасування карантину вихідного дня

Протест підприємців під стінами парламенту, які вимагали, зокрема, скасувати карантинні обмеження

Верховна Рада України не підтримала проєкт постанови, яким мала рекомендувати Кабінетові міністрів скасувати рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Рішення підтримали лише 149 народних депутатів за необхідних 226.

Як йшлося в пояснювальній записці до проєкту постанови, уряду хотіли запропонувати скасувати рішення про запровадження карантину вихідного дня «з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері».

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

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