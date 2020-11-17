В Україні зареєстровані майже 400 тисяч безробітних – Шмигаль

В Україні офіційний статус безробітного мають 399 тисяч 700 громадян, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада.

«Статус безробітного з початку карантину отримали майже пів мільйона людей. Якщо станом на 12 березня статус безробітного мали 361 тисяча осіб, то сьогодні 399,7 тисячі», – зазначив Шмигаль.

За його словами, від початку карантину 12 березня до 17 листопада офіційно через центри зайнятості працевлаштувалися 419 тисяч людей.

11 листопада уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка додатково до обмежень, які передбачені в будні дні, забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування – барах, ресторанах, кафе, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. На вихідні закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.