Три львівські культурні установи просять Окружний адмінсуд Києва скасувати карантин вихідного дня

Три львівські культурні установи просять Окружний адміністративний суд Києва скасувати карантин вихідного дня.

З відповідними позовами звернулися Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Відповідачем зазначений Кабінет міністрів України.

На думку позивачів, встановлені обмеження негативно вплинуть на діяльність закладів культури та призведуть до втрат близько 50% їхніх доходів за вихідні дні. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 545,6 тисячі людей, 9 697 – померли від COVID-19, одужали – 244 тисячі людей померла.