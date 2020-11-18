Голова «фінансового комітету» ВР Гетманцев повідомив про власний проєкт постанови щодо його звільнення

Керівник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що підготував власний проєкт постанови про своє відкликання з посади.

«Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про своє звільнення», – написав Гетманцев у фейсбуці і прикріпив текст «проєкту».

У ньому зокрема, він мотивує своє рішення тим, що «продовження його діяльності з розробки проєктів законів з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям, і тому унеможливлює виконання ним своїх обов’язків».

17 листопада у Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева «у зв’язку із незадовільною роботою на посаді». Окремі політичні сили (серед яких «Батьківщина», «Європейська солідарність», «За майбутнє») раніше заявляли, що вимагатимуть звільнення Гетманцева, якщо парламент не підтримає відстрочку касових апаратів для ФОП. ВРУ провалила це голосування напередодні, попри протест підприємців, який тривав під стінами парламенту.