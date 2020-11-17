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17 листопада 2020, Київ 21:02
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Під Радою відбулися сутички між поліцією та підприємцями

Під Радою відбулися сутички між поліцією та підприємцями
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Під Радою відбулися сутички між поліцією та підприємцями

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Під Верховною Радою відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Учасники акції протесту намагалися прорватися до парламенту після того, як депутати провалили відстрочку касових апаратів для ФОП і закрили засідання. У столичній поліції повідомили, що учасники масових заходів «почали ламати паркан, аби пройти на охоронювану територію». Нікого з учасників не затримали.

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