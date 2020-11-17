Під Радою відбулися сутички між поліцією та підприємцями

Під Верховною Радою відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Учасники акції протесту намагалися прорватися до парламенту після того, як депутати провалили відстрочку касових апаратів для ФОП і закрили засідання. У столичній поліції повідомили, що учасники масових заходів «почали ламати паркан, аби пройти на охоронювану територію». Нікого з учасників не затримали.