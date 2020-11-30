Зеленський пропонує відкласти на рік запровадження обов’язкових касових апаратів для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський пропонує відкласти обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) до 1 січня 2022 року. Про це йдеться в президентському законопроєкті, який станом на 30 листопада направлений на розгляд профільного комітету Верховної Ради і наданий для ознайомлення депутатам.

Законопроєкт передбачає зміну термінів впровадження обов’язкових РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для ФОПів II–IV груп платників податків, доходи яких не перевищують граничний обсяг доходів для I групи.

Минулого тижня Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу.

За його словами, найближчим часом у парламент будуть подані законопроєкти, які передбачатимуть низку програм допомоги бізнесу.

Чинне зараз законодавство передбачає з 1 січня 2021 року обов’язкове використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців. З 1 квітня 2021 року класичні чи програмні РРО мають встановити всі платники єдиного податку ІІ-IV груп.

4 листопада законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для малого бізнесу на один рік не набрав потрібну кількість голосів у Верховній Раді. Парламентарі, які не голосували за відтермінування, наголошують, що зміни в оподаткуванні виведуть економіку з тіні, і що це допоможе наповнити бюджет.