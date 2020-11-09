Підприємці на Львівщині вийшли на протест і на деякий час перекрили рух на міжнародних трасах

Сотні представників малого бізнесу та фізичні особи-підприємці (ФОПи) вдалися до перекриття руху транспорту на міжнародних трасах у Львівській області. Переважно це власники крамниць і торгових місць на базарах. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники протесту ходили пішими переходами на виїздах зі Львова, час від часу пропускали автомобілі і машини швидкої допомоги.

Основна вимога підприємців – зберегти спрощену систему оподаткування, скасувати запровадження касових апаратів або використання відповідних додатків у смартфоні. Підприємці наголошують, що така зміна вдарить по бізнесу і багато з них припинять діяльність, залишаться без роботи самі і звільнять працівників. За їхніми словами, це принесе додаткові збитки, ускладнить звітність і призведе до зростання кількості перевірок.

«Ми вийшли, щоб зберегти свій бізнес, щоб ми мали право на працю. Закони, які були ухвалені про тотальну фіскалізацію для малого бізнесу і мікробізнесу, це є смерть для тих простих людей, які змогли себе працевлаштувати і рідних, заробляти на життя. Я зараз працюю сам, звільнив людину», – розповів підприємець Василь Мичко.

Інша учасниця протесту Надія Божок каже: «Ми платники податків. Я проти касових апаратів.Сама створила робоче місце і плачу податки, що влада ще хоче?».

Акція на Львівщині тривала протягом 30 хвилин. Це спричинило скупчення великої кількості транспорту на дорогах.

4 листопада законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для малого бізнесу на один рік не набрав потрібну кількість голосів у Верховній Раді. Парламентарі, які не голосували за відтермінування, наголошують, що зміни в оподаткуванні виведуть економіку з тіні, і що це допоможе наповнити бюджет.

Законодавство передбачає з 1 січня наступного року обов’язкове використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців. З 1 квітня 2021 року класичні чи програмні РРО мають встановити всі платники єдиного податку ІІ-IV груп.