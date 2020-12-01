Протестувальники зупинили авто депутата Ради і поштовхалися з поліцією

Протестувальники, які вийшли на захист інтересів фізичних осіб-підприємців (ФОПів), заблокували 1 грудня в центрі Києва на вулиці Шовковичній автомобіль депутата Верховної Ради, повідомляє з місця подій кореспондент Радіо Свобода, якому не вдалося ідентифікувати народного обранця.

На місце інциденту прибули співробітники поліції, і після їхньої штовханини з протестувальниками машина змогла продовжити рух. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати нікого з демонстрантів.

Кореспондент наголошує, що цей інцидент був непоодинокий, протестувальники затримували рух кількох народних обранців.

Верховна Рада відклала на рік, до 1 січня 2022 року, обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Відповідний законопроєкт депутати ухвалили на засіданні 1 грудня. За нього проголосували 319 народних депутатів.

Тим часом, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, підприємців, які 1 грудня протестують біля парламенту, не влаштовує рішення про відтермінування. Після голосування вони почали вигукувати «зрада» і закликали залишатися на ніч під будівлею Верховної Ради, поліція посилює заходи безпеки.

Чинне досі законодавство передбачало з 1 січня 2021 року обов’язкове використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців. З 1 квітня 2021 року класичні чи програмні РРО мали б встановити всі платники єдиного податку ІІ-IV груп.

Раніше законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для малого бізнесу на один рік не набрав потрібну кількість голосів у Верховній Раді. Парламентарі, які не голосували за відтермінування, наголошують, що зміни в оподаткуванні виведуть економіку з тіні, і що це допоможе наповнити бюджет.

Натомість в організації «Підприємці України/#SaveФОП» (організатор протестів) повідомили, що вимагають ухвалення законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.