Кілька тисяч підприємців протестують біля Ради, вулиця Грушевського перекрита

1 грудня в Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту підприємців, в якій беруть участь декілька тисяч людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вулиця Грушевського в центрі Києва перекрита.

Акція протесту SaveФОП організована «Союзом захисту підприємців». Протестувальники, зокрема, вимагають, щоб парламент ухвалив законопроєкти про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також відклав обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Учасники мітингу планують пройти маршем центральними вулицями Києва (Грушевського, Європейська площа, майдан Незалежності, Хрещатик, Басейна), пройти біля Офісу президента і закінчити маршрут біля Верховної Ради.

Для цього вони блокують автомобільний рух.

Раніше про можливі обмеження авторуху в центрі Києва через акції протесту попереджала поліція, яка посилено охороняє урядовий квартал.

У поліції закликали організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і карантинні обмеження.

Учасники руху «SaveФОП» протестували біля будівлі Верховної Ради України і 17 листопада й вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.