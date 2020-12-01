Поліція Києва: рух на Грушевського можуть обмежити через протести біля Ради

У Києві можуть обмежити автомобільний рух окремими центральними вулицями Києва, зокрема й вулицею Грушевського, через проведення масових заходів у столиці України, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За повідомленням, київська поліція посилено стежить за правопорядком в урядовому кварталі.

«Відповідно до раніше поданих заявок, сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення акцій за масової участі громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки і представники інших структурних підрозділів системи МВС», – йдеться в повідомленні.

У поліції закликали організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і карантинні обмеження.

На 1 грудня акцію під будівлею парламенту, зокрема, анонсували підприємці з руху «SaveФОП».

Вони протестували біля будівлі Верховної Ради України і 17 листопада й вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

В організації «Підприємці України/#SaveФОП» (організатор акції) повідомили, що вимагають також ухвалення законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.