Зеленський підписав закони про підтримку малого бізнесу і відтермінування касових апаратів

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19, повідомляє пресслужба голови держави.

Ці три закони Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Документи також передбачають низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину. Зокрема, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн. Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року і січень – травень 2021 року.

Також до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 грн.

Крім того, президент підписав закон про перенесення на рік, до 1 січня 2022 року, обов’язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Верховна Рада ухвалила цей закон 1 грудня.

У дні голосування 1 і 4 грудня біля будівлі парламенту протестували тисячі підприємців, які закликали владу захистити бізнес, що страждає від обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.