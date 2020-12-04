На двох протестувальників біля Ради склали адмінпротоколи – поліція

Під стінами Верховної Ради в центрі Києва, де відбувається акція протесту підприємців, на двох активістів склали адміністративні протоколи, повідомив відділ комунікації київської поліції.

«Мітингарі обмежують доступ народним депутатам України до території ВРУ та блокують рух транспорту. Під час проведення превентивної роботи з учасниками заходів, окремі з них агресивно себе поводять і не реагують на законні вимоги правоохоронців. Для відновлення правопорядку правоохоронці вимушені створювати живі коридори і відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Відтак, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки й короткотривалі штовханини», – описали в поліції ранкові події під будівлею Верховної Ради.

На двох активістів склали адміністративні матеріали за статтею «дрібне хуліганство» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції закликали організаторів й учасників заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і проводити заплановані акції «виключно у мирний безпечний спосіб».

Рух SaveФОП 4 грудня знову організував акцію протесту з вимогою до влади захистити малий бізнес, який потерпає від карантинних обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні підтримала три внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.