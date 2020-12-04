Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 грудня 2020, Київ 12:43
Новини | Політика

Протести ФОПів у Києві: поліція посилила охорону, вулиця Грушевського знову перекрита

На акцію зібралися кілька тисяч людей, вранці вони перешкоджали депутатам, які збиралися на засідання парламенту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода

Протестувальники, які виступають на захист інтересів фізичних осіб-підприємців (ФОПів), 4 грудня знову зібралися на акцію біля Верховної Ради. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони перекрили вулицю Грушевського, як і під час попереднього протесту 1 грудня, і знову планують пройти маршем.

На акцію зібралися кілька тисяч людей, вранці вони перешкоджали депутатам, які збиралися на засідання парламенту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Водночас сутичок мітингувальників із поліцією не було.

У Національній поліції повідомили, що взяли центр Києва під посилену охорону.

«До охорони правопорядку залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Щоб не допустити жодних правопорушень і забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу», – йдеться в повідомленні.

Рух SaveФОП, організатор акції, оприлюднив вимоги протестувальників. Вони, зокрема, вимагають ухвалити законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців і щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати), а також скасування корупційного механізму кеш-бек.

1 грудня парламент відклав на рік, до 1 січня 2022 року, обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Проте підприємців, які протестували біля парламенту, не влаштувало це рішення.

Верховна Рада 4 грудня розгляне законопроєкти президента України Володимира Зеленського про підтримку бізнесу.

24 листопада президент Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу через карантин, одноразову матеріальну допомогу суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць та компенсацію витрат за сплату єдиного соціального внеску.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG