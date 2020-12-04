Протести ФОПів у Києві: поліція посилила охорону, вулиця Грушевського знову перекрита

Протестувальники, які виступають на захист інтересів фізичних осіб-підприємців (ФОПів), 4 грудня знову зібралися на акцію біля Верховної Ради. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони перекрили вулицю Грушевського, як і під час попереднього протесту 1 грудня, і знову планують пройти маршем.

На акцію зібралися кілька тисяч людей, вранці вони перешкоджали депутатам, які збиралися на засідання парламенту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Водночас сутичок мітингувальників із поліцією не було.

У Національній поліції повідомили, що взяли центр Києва під посилену охорону.

«До охорони правопорядку залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Щоб не допустити жодних правопорушень і забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу», – йдеться в повідомленні.

Рух SaveФОП, організатор акції, оприлюднив вимоги протестувальників. Вони, зокрема, вимагають ухвалити законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців і щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати), а також скасування корупційного механізму кеш-бек.

1 грудня парламент відклав на рік, до 1 січня 2022 року, обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Проте підприємців, які протестували біля парламенту, не влаштувало це рішення.

Верховна Рада 4 грудня розгляне законопроєкти президента України Володимира Зеленського про підтримку бізнесу.

24 листопада президент Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу через карантин, одноразову матеріальну допомогу суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць та компенсацію витрат за сплату єдиного соціального внеску.