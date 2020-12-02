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02 грудня 2020, Київ 19:26
Новини | Політика

Рада розгляне законопроєкти Зеленського про підтримку бізнесу 4 грудня – депутат

24 листопада президент Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу через карантин

Верховна Рада розгляне законопроєкти президента України Володимира Зеленського про підтримку бізнесу 4 грудня, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у телеграмі.

«Скоріше за все, також за процедурою ad hoc, за основу і в цілому. Щоб встигнути якомога раніше підписати і почати виплачувати гроші підприємцям», – розповів Железняк.

24 листопада президент Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу через карантин, одноразову матеріальну допомогу суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць та компенсацію витрат за сплату єдиного соціального внеску.

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