За відсутність масок поліція склала 8600 протоколів – Клименко

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів. Як повідомляє пресслужба президента, Клименко навів такі дані під час селекторної наради в Офісі президента.

Подробиць в Офісі президента не навели.

Тим часом, у пресслужбі поліції Києва повідомили, що за вихідні поліцейські склали 406 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Типовими порушеннями тут назвали роботу закладів, попри «карантин вихідного дня», і відсутність захисних масок у відвідувачів.

21 листопада в Україні набув чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок, що прикривають ніс і рот. Штрафи сягають від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).