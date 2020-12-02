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02 грудня 2020, Київ 21:03
Новини | Міжнародні

ОАЕ передали Україні 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19 та 200 тисяч масок

Отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах

Об’єднані Арабські Емірати передали Україні 100 тисяч наборів експрес-тестів на антитіла IgM/IgG до COVID-19, повідомили під час зустрічі заступниці керівника Офісу президента України Юлії Соколовської з дружиною посла Об’єднаних Арабських Еміратів Аль-Каабі.

Соколовська зазначила, що отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 758 тисяч людей, більш ніж 369 тисяч одужали, померли – 12 717.

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