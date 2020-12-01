Чемпіон світу з Формули-1 отримав позитивний тест на COVID-19

Чемпіон світу з автоперегонів Формули-1, британець Льюїс Гемілтон отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і пропустить гонку у Бахрейні в ці вихідні. Про це повідомила команда Гемілтона 1 листопада.

Минулого тижня Гемілтона перевіряли тричі, і щоразу тести давали негативний результат, останній – 29 листопада.

«Але він прокинувся вранці в понеділок (30 листопада) з легкими симптомами, і в той же час він був проінформований про те, що його контакт до прибуття в Бахрейн згодом дав позитивний результат», – зазначили у команді.

Гемілтон пройшов ще один тест і цього разу отримав позитивний результат. Тепер гонщик лишатиметься на карантині.

Команда британця зазначила, що крім легких симптомів хвороби, загалом він почувається добре.

Гемілтон вже завоював свій сьомий титул чемпіона світу достроково.