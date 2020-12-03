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03 грудня 2020, Київ 10:46
Новини | Коронавірус

У Росії зафіксували максимальний добовий приріст хворих на COVID-19 з початку пандемії

Напередодні у Росії повідомляли про максимальну добову смертність від COVID-19

За минулу добу в Росії виявили 28 145 нових хворих на COVID-19, повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням інфекції. Це новий максимальний показник добового приросту з початку пандемії.

На сьогодні загальна кількість інфікованих зросла до 2 375 546. Одужали за минулу добу 29 502 людини, що також є максимумом з початку пандемії. Всього в Росії подолали коронавірус 1 859 851 особа.

Померли минулої доби 554 людини із загальної кількості смертей у 41 607.

У світі, станом на 3 грудня, виявили понад 64,5 мільйона інфікованих коронавірусом, померли майже 1,5 мільйона людей, одужали понад 41 мільйон.

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