У Росії повідомили про максимальну добову смертність від COVID-19 з початку пандемії

За минулу добу в Росії померли 589 пацієнтів із COVID-19, повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням інфекції. Це новий максимальний показник добової смертності з початку пандемії в Росії.

Всього в Росії померли 41 053 людей, у яких був підтверджений діагноз COVID-19.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії за добу зросла на 25 345, що стало мінімумом з 25 листопада. Загалом в країні з початку пандемії виявили 2 347 401 хворих.

Наразі, за офіційною статистикою, в Росії хворіють 475 999 осіб.