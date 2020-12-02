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02 грудня 2020, Київ 13:20
Новини | Коронавірус

У Росії повідомили про максимальну добову смертність від COVID-19 з початку пандемії

Загалом в Росії з початку пандемії виявили 2 347 401 хворих на COVID-19

За минулу добу в Росії померли 589 пацієнтів із COVID-19, повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням інфекції. Це новий максимальний показник добової смертності з початку пандемії в Росії.

Всього в Росії померли 41 053 людей, у яких був підтверджений діагноз COVID-19.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії за добу зросла на 25 345, що стало мінімумом з 25 листопада. Загалом в країні з початку пандемії виявили 2 347 401 хворих.

Наразі, за офіційною статистикою, в Росії хворіють 475 999 осіб.

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