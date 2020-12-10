Генсекретар ООН застеріг від «вакцинного націоналізму»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив про небезпеку «вакцинного націоналізму», який поширюється «повним ходом». Про це він сказав 9 грудня після віртуальної зустрічі з Африканським союзом.

Ґутерріш зазначив, що населення країн, що розвиваються, спостерігають за підготовкою кампаній з вакцинації проти COVID-19 у деяких заможніших державах, і задаються питанням, чи отримають вони доступ до вакцин і коли це станеться.

Глава ООН знову звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров’я із закупівлі і доставки вакцин проти коронавірусу для найбідніших верств населення світу.

Цього тижня у Британії почали масову вакцинацію від COVID-19, використовуючи препарат, розроблений американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech, а 9 грудня Канада стала другою західною країною, яка схвалила таку ж вакцину. Очікується, що найближчими днями почнуть вакцинацію у США.

Вакцинацію населення також почали Росія та Китай. Вони використовують препарати власного виробництва.