У Великій Британії вже почали масову вакцинацію від Covid-19. Але як скоро можна буде дійсно позбутися масок для обличчя?

Чи можу я перестати носити маску після щеплення від COVID-19?

Ні. Є кілька причин, чому маски та соціальна дистанція ще деякий час після вакцинації людей залишатимуться у списку рекомендацій.

По-перше, перші вакцини проти коронавірусу вимагають двох щеплень. Друга доза від компанії Pfizer дається через три тижні після першої, а від Moderna – через чотири тижні. І ефект від щеплень, як правило, не є негайним.

Очікується, що люди отримають певний рівень захисту протягом декількох тижнів після першого щеплення. Але повний захист може відбутися лише через пару тижнів після другого.

Також ще невідомо, чи вакцини компаній Pfizer та Moderna захищають людей від зараження повністю або просто від симптомів. Це означає, що вакциновані люди все ще могли б заразитися та передавати вірус іншим, хоча, ймовірно, у значно менших масштабах, сказала Дебора Фуллер, експертка з вакцин у Вашингтонському університеті.

Навіть коли запаси вакцин почнуть збільшуватися, зробити мільйони щеплень – справа не одного місяця.

Фуллер також зазначає, що випробовування вакцин на дітях тільки починається, і вони не зможуть отримати щеплень, поки дані дослідження не покажуть, що вони безпечні та ефективні і для дітей.

Монсеф Слауї, керівник американської програми з розробки вакцин, підрахував, що країна може досягти колективного імунітету вже у травні, якщо взяти за основу дані ефективності вакцин Pfizer і Moderna. Але й це – за умов відсутності проблем з постачанням вакцин, а також достатньої кількості людей, які захочуть вакцинуватися.

Матеріал: Associated Press