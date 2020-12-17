«Вакцинний націоналізм»: як бути Україні, коли багаті країни скуповують усі вакцини собі?

Вакцина від COVID-19 має врятувати мільйони життів і нарешті покласти край пандемії коронавірусу. Але як бути, якщо багаті країни «змітають» усі вакцини з «полиць» глобального ринку? Чому насправді їм самим вигідно поділитися вакциною з іншими державами – пояснюють міжнародні оглядачі.

«Найбіднішим країнам світу доведеться чекати місяці, а можливо, і роки, щоб побачити вакцини [від коронавірусу]», – йдеться на сайті американського NBC News – одного з багатьох інших ЗМІ, які порушують питання «вакцинного націоналізму».

Найбіднішим країнам світу доведеться чекати місяці, а можливо, і роки, щоб побачити вакцини

Велика Британія, США, Канада та ЄС заздалегідь замовили собі вакцину від COVID-19, на яку має попит весь світ, а пропозиція від виробників поки залишається невисокою.

У Великій Британії за перший тиждень уже вакцинували майже 140 тисяч людей. Вони використовують препарат, розроблений американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech. 9 грудня Канада стала другою західною країною, яка схвалила таку ж вакцину.

Вакцинацію населення також почали Росія та Китай. Вони використовують препарати власного виробництва.

Багаті можуть вакцинувати своїх громадян тричі

Багаті країни, як зазначають в організації People's Vaccine Alliance, вже уклали контракти на закупівлю такої кількості різних вакцин (більшість із яких навіть ще не отримали ліцензій), що теоретично можуть вакцинувати усіх своїх громадян тричі.

Про те, що багаті країни почнуть скуповувати вакцини від COVID-19, залишаючи осторонь бідні, почали говорити ще задовго до появи препаратів. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 9 грудня знову згадав про небезпеку «вакцинного націоналізму», який, за його словами, нині поширюється «повним ходом».

Ґутерріш наголосив, що люди у країнах, що розвиваються, спостерігають за підготовкою кампаній із вакцинації проти COVID-19 у деяких заможніших державах і не знають, чи отримають вони доступ до вакцин і коли це станеться.

Принцип «Хто першим прийшов»

Без рівного розподілу вакцин залишки пандемії можуть продовжувати жити роками

«Без рівного розподілу вакцин, попереджають експерти з питань охорони здоров’я, залишки пандемії можуть продовжувати жити роками, приносячи із собою ще більше смертей та подальший економічний крах. Якщо вірус де-небудь залишиться ендемічним, він і надалі буде створювати загрозу скрізь», – зазначається в аналізі The Atlantic.

Насправді проблема не стільки у бажанні урядів отримати якомога більше препарату, скільки у тому, що вакцин насправді не безкінечна кількість і виробити на всіх одразу неможливо.

«Навіть при збільшенні виробничих потужностей знадобляться роки, поки не вистачить доз для задоволення світового попиту. Поки що виробники вакцин надають пріоритет за принципом «Хто першим прийшов», – мовиться у матеріалі.

«Очевидним провалом тут є відсутність потужніших міжнародних інституцій та посилення глобального фінансування для оплати вакцини», – говорить в коментарі NBC Філіп Кларк, професор економіки охорони здоров'я в Оксфордському університеті.

На кого покладається Україна

Однією із таких інституцій, на які чимало держав, і в тому числі Україна, покладають надії – це COVAX.

Україна є однією із приблизно 190 учасників міжнародної ініціативи COVAX (Фонду глобального доступу до вакцин проти COVID-19), що має на меті забезпечити доступ до вакцин, тестів та інших засобів проти COVID-19 усім країнам, незалежно від їхнього багатства.

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення її запиту на отримання вакцини від COVID-19, як повідомляв заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже на 100% отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни. МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП «Укрвакцина» та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, із температурним режимом –60/–80 градусів Цельсія)», – написав він у фейсбуці, оприлюднивши документ від COVAX.

Він також згадав, що міжнародна спільнота має встановити «новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна – повноцінний член цієї команди».

Коли в Україні почнеться вакцинація?

МОЗ України планує проведення першої вакцинації від COVID-19 в лютому 2021 року. 16 грудня під час онлайн-брифінгу міністр Максим Степанов сказав, що МОЗ веде для цього переговори з компаніями-виробниками вакцин.

«Це всі виробники, які зараз проходять, у тому числі, стадії сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо. Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше, тобто, щоб перше вакцинування ми розпочали, ми поставили собі за мету – починаючи з лютого наступного року», – сказав він.

Назв компаній, з якими йдуть переговори, міністр не навів.

Степанов додав, що також ініціатива COVAX схвалила заявку України щодо постачання вакцин.

«За попередніми оцінками, перші партії вакцини ми повинні отримати в першому півріччі наступного року, розраховуємо на кінець першого кварталу – початок другого. Це йде за ініціативою COVAX, до якої приєднана Україна. З нашого боку підписані всі необхідні документи. Ми отримали схвалення нашої технічної заявки», – сказав Степанов.

Однак впевненість в ефективності COVAX мають не всі.

«COVAX не має необхідної сили, у нього немає необхідних грошей, і це занадто повільно. Тому що такі уряди, як США, вже швидко уклали свої угоди», – говорить в коментарі NBC доктор Наталі Робертс, директор з досліджень організації «Лікарі без кордонів».

У будь-якому випадку досягти балансу і рівного розподілу вакцин – завдання непросте, зазначають оглядачі.

«Тільки сміливий політик сказав би своєму електорату, що вони забирають вакцини зі своїх лікарень і відправляють їх у якусь далеку країну. Деякі біоетики кажуть, що США та інші мають право першими отримувати вакцини, оскільки вони вклали мільярди у їх виготовлення за такі рекордні терміни», – йдеться в аналізі NBC.

Та насправді, підсумовує оглядач, заможнім країнам вигідно поділитися з іншими – якраз таки із егоїстичних міркувань.

Ніхто не у безпеці, поки всі ми не в безпеці

«Навіть якщо США досягнуть колективного імунітету, нещеплена меншість американців однаково може заразитися, якщо хвороба поширюватиметься в інших місцях світу», – йдеться у статті.

«Ніхто не у безпеці, поки всі ми не в безпеці, – згадує автор слова президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з виступу на Всесвітньому саміті охорони здоров'я. – Навіть ті, хто поборов вірус у межах своїх кордонів, залишаються в'язнями в межах цих кордонів, поки його не поборять інші».