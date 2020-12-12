Запит України про вакцини проти COVID-19 схвалений – Ляшко

Україна отримала від COVAX (Фонду глобального доступу до вакцин проти COVID-19) офіційне схвалення її запиту на отримання вакцини від COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже на 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни. МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП «Укрвакцина» та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, із температурним режимом –60/–80 градусів Цельсія)», – написав він у фейсбуці, оприлюднивши документ від COVAX.

«Тепер міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна – повноцінний член цієї команди», – додав Ляшко.

Україна є одним із приблизно 190 учасників міжнародної ініціативи COVAX, що має на меті забезпечити доступ до вакцин, тестів та інших засобів проти COVID-19 усім країнам незалежно від їхнього багатства.

Україна минулого тижня подала заявку на 8 мільйонів доз вакцин, схвалену нині. Розроблені вакцини передбачають дворазове вакцинування, тож цієї кількості має вистачити на 4 мільйони людей.

Другу таку заявку планують подати 14 грудня. Отримати перші поставки цих вакцин очікують уже на початку 2021 року.

Цього вистачить приблизно на 20 відсотків населення України, тому уряд також планує комерційні закупівлі за кошти держбюджету. Як заявляли в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, на це передбачені кошти на суму понад 15 мільярдів гривень.