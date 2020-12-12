COVID-19: у Верховній Раді планують посилити відповідальність за підробку вакцин і тестів – Радуцький

У Верховній Раді планують посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин проти COVID-19 і запровадити таку відповідальність за підробку тестів, заявив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція «Слуга народу»).

«За підробку вакцин існує кримінальна відповідальність, але ми обіцяли зробити ревізію щодо її посилення… Ми знайшли прогалину, яка є сьогодні, – … не існувало кримінальної відповідальності за підробку тестів – будь-яких, в тому числі на COVID-19. І тому ми готуємо посилення кримінальної відповідальності щодо ліків, вакцин і тестів», – сказав Радуцький увечері 11 грудня в ефірі телепередачі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку», – сказав Радуцький.

За його словами, законопроєкт про це вже підготований до реєстрації у Верховній Раді.

Останнім часом в інтернеті масово з’являються пропозиції про продаж фальшивих довідок про тест на коронавірус у різних регіонах України. Через помітну поширеність такої практики деякі сусідні з Україною держави перестали визнавати документи про результати українських тестувань на COVID-19.