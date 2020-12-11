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11 грудня 2020, Київ 14:28
Новини | Коронавірус

В Україні двічі за тиждень зафіксована рекордна смертність від COVID-19

Пацієнтка у кисневій масці, ілюстративне фото

В Україні двічі впродовж цього тижня зафіксовані рекордні показники смертності від коронавірусної інфекції нового типу. Ці дані надходять на тлі офіційних повідомлень про меншу – порівняно з піковою – кількість виявлених інфікованих.

За оприлюдненими 11 грудня даними Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 285 хворих. Раніше цього тижня, 9 грудня, міністерство повідомило про 276 смертей пацієнтів із таким діагнозом.

Для порівняння, коли 27 листопада були зафіксовані рекордні 16 218 нових випадків коронавірусної інфекції, кількість померлих становила 192.

За весь час пандемії в Україні померли від коронавірусної інфекції 14 755 людей.

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