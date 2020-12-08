Ті, хто перехворіли на коронавірус, можуть допомогти хворим своєю кров’ю. Плазма із антитілами, за словами лікарів, неабияк допомагає у лікуванні від ковіду. Зокрема у Чехії, чимало людей, які готові поділитися своїми антитілами. Кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися з людиною, яка вже понад 10 років є донором-волонтером. Після того, як цей чоловік перехворів на коронавірус, він із люб’язністю зголосився поділитися із хворими своєю плазмою.