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08 грудня 2020, Київ 20:31
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«Моя кров потрібна». Історія донора, який перехворів на COVID-19

«Моя кров потрібна». Історія донора, який перехворів на COVID-19
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«Моя кров потрібна». Історія донора, який перехворів на COVID-19

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Ті, хто перехворіли на коронавірус, можуть допомогти хворим своєю кров’ю. Плазма із антитілами, за словами лікарів, неабияк допомагає у лікуванні від ковіду. Зокрема у Чехії, чимало людей, які готові поділитися своїми антитілами. Кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися з людиною, яка вже понад 10 років є донором-волонтером. Після того, як цей чоловік перехворів на коронавірус, він із люб’язністю зголосився поділитися із хворими своєю плазмою.

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