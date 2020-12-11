В Україні виявили 13 514 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби, 10 грудня, виявили 13 514 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 846 осіб; летальних випадків – 285; одужало – 15 327 осіб», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Згідно з повідомленням, за минулу добу здійснено 60 847 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328). За весь час пандемії проведено 4 957 299 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 872 228 людей, одужали – 480 348, померли – 14 755.