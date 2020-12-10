«Укрзалізниця» не обмежуватиме рух поїздів під час посиленого карантину

Під час січневого посилення карантинних обмежень поїзди продовжать курсувати. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво», – заявили в компанії.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.