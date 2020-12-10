«Динаміка не зменшується» – Кличко про найбільшу кількість хворих на COVID-19 у Києві з початку пандемії

Мер Києва Віталій Кличко визнав, що динаміка захворюваності на COVID-19 у Києві не зменшується і все більше хворих потребують госпіталізації.

«В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1525 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 86 437... Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я. За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю», – звернувся Кличко.

За його даними, за минулу добу у Києві також захворів 51 медик.

«До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26 847 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 356», – додав Кличко.

Станом на 10 грудня, за весь час пандемії в Україні захворіли 858 714 людей, одужали – 465 021, померли – 14 470. Київ залишається у лідерах за виявленням нових інфікованих коронавірусом.