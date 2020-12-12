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12 грудня 2020, Київ 22:35
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Як вберегтися від COVID-19 – поради імунолога Донського

Як вберегтися від COVID-19 – поради імунолога Донського
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Як вберегтися від COVID-19 – поради імунолога Донського

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Світ має тепер вакцини від коронавірусу, деякі країни почали масове щеплення – чи є це початком кінця COVID-19? Наскільки безпечні щеплення – як оцінити російську вакцину? Чи довго тримаються після щеплення антитіла? Коли вакцинується Україна? Скільки ще в принципі триватиме пандемія і чи мутує коронавірус? Запланований в Україні на січень локдаун – ефективна штука чи профанація? Імуномодулятори, вітаміни, цинк запобігають зараженню «короною» чи завдають шкоди? Є взагалі способи покращити імунітет проти COVID-19? На ці та інші запитання відповів Радіо Свобода імунолог Борис Донськой.

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