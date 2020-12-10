Білорусь закриває виїзд з країни, офіційно – через коронавірус

Влада Білорусі з 20 грудня запроваджує тимчасову заборону на виїзд з країни через наземні пункти пропуску. Офіційна причина – не допустити поширення коронавірусу.

У постанові білоруського уряду мовиться, що виїзд можуть дозволити у виняткових випадках. Заборона не поширюється на осіб з дипломатичними і службовими паспортами, членів офіційних делегацій, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажів літаків, суден і поїздів, людей, які їдуть у відрядження, та деяких інших категорій. Білоруси зможуть виїхати з країни у випадку тяжкої хвороби або смерті близького родича, на лікування, при пред’явленні документів, що підтверджують мету поїздки, для навчання в закордонних вишах.

5 листопада Олександр Лукашенко доручив не пускати в країну тих громадян, які раніше залишили Білорусь. Лукашенко тоді повідомив, що у в’їзді відмовлятимуть не тільки «людям з чужим паспортом», але і тим «розумним білорусам, які виїхали за межі країни в цей непростий час». «Заразу нам возити не треба, і неважливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються», – сказав він.

За останні місяці сотні громадян Білорусі виїхали у сусідні країни в пошуках політичного притулку. Тільки в Польщі, за даними ЗМІ, зараз знаходяться близько 500 білорусів. Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія і Україна заявили про готовність приймати білоруських громадян в спрощеному порядку.

Масові акції проти Лукашенка у Білорусі тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.

Міліція жорстко розганяє протести. Сотні людей заявили про катування та жорстоке поводження. Кілька людей за час протестів загинули.