У Німеччині розпочався новий локдаун – на тлі рекорду смертності від COVID-19

Німеччина з 16 грудня повернулася в режим локдауну через стрімке поширення коронавірусної інфекції. За повідомленням DW, за минулу добу в країні зафіксована рекордна смертність від COVID-19 за весь час пандемії – 952 людини.

Від сьогоднішнього дня і до 10 січня припинили роботу магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих, відкритими залишилися аптеки, галантереї, бензоколонки, банки і поштові відділення.

На цей час припиняється навчання в школах та відвідування дітьми дитячих садків.

Уряд рекомендує громадянам із 16 грудня до 10 січня відмовитися від поїздок в інші регіони Німеччини або за кордон – за винятком тих випадків, коли це абсолютно необхідно.

Підприємства, які зазнають збитків, можуть розраховувати на отримання допомоги від держави. Максимальна сума допомоги збільшується з 200 до 500 тисяч євро, але лише для тих компаній, яким загрожує банкрутство.

Німеччина від початку листопада перебуває в умовах часткового локдауну, були зачинені заклади громадського харчування.

Але кількість інфікованих коронавірусом та пов’язаних із ним летальних випадків зростає.