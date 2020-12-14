«Різдво без обіймів і поцілунків». Як європейцям через коронавірус обмежують святкування?

Як Європа відзначатиме Різдво та зустрічатиме Новий рік в умовах пандемії коронавірусу. Уряди закликають громадян обмежувати контакти й уникати людних місць.​Чому європейські країни посилюють обмеження?

У Франції на час Різдва хочуть дещо пом’якшити жорсткий карантин, який діяв в країні з кінця жовтня.

15 грудня у Франції мають запровадити нічну комендантську годину між 9-тою вчора і 7-мою ранку, але дія цього обмеження буде призупинена у різдвяну і в новорічну ніч.

Французькі школи і ресторани залишатимуться закритими принаймні до 20 січня.

Німеччина

Рекордне зростання заражень коронавірусом і смертності, пов’язаної з COVID-19, змусило уряд Німеччини оголосити жорсткий карантин із 16 грудня до 10 січня.

Німеччина 11 грудня зареєструвала за добу рекордну за увесь час пандемії кількість нових заражених: 29 875, а також 598 померлих від COVID-19.

Німецькі посадовці кажуть, що якщо другу хвилю пандемії не зупинити, то система охорони здоров’я може не справитися з кількістю хворих.

Від середи у Німеччині, найбільшій країні ЄС, будуть закриті школи, дитсадки, перукарні, а також усі крамниці, окрім тих, що продають товари життєвої необхідності.

А ресторани, бари та інші громадські заклади в Німеччині закриті ще з 2 листопада.

Кацлерка Анґела Меркель припустила, що одним із поштовхів до збільшення кількості заражень могли бути скупчення людей на передріздвяних закупах.

Працедавці заохочують усіх працювати з дому.

Регіональні уряди Німеччини планують послаблення заборон на гостювання лише на три дні Різдва 24-26 грудня, щоб родичі могли зібратися на свято. Однак, дозволяється це робити лише близьким рідним, і то так, щоб не більше чотирьох дорослих збиралося в одному помешканні.

Італія

Італія, яка залишається країною із найбільшою кількість померлих від COVID-19 у Європі (64 520), заборонила різдвяні базари і людям радять не подорожувати країною без крайньої потреби.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте сказав, що італійців очікує «більш помірковане Різдво, без зібрань у різдвяну ніч, без обіймів і без поцілунків».

А у Іспанії уряд рекомендує, щоб на родинні святкування збиралося не більше 6 осіб і радить проводити зібрання надворі.

Велика Британія

У Великій Британії знову спалахнули палкі дискусії щодо можливої потреби достроково розпочати зимові канікули, щоб закрити школи.

Десятки тисяч британців, переважно людей похилого віку, а також деякі медичні працівники, вже отримали перші щеплення від коронавірусу.

Британія, яка першою у Європі почала програму вакцинації, сподівається до весни наступного року щепити усіх старших людей.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон застеріг, що більшість британців певний час залишатимуться незахищеними і тому загроза COVID-19 упродовж зими буде дуже високою.

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