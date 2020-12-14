«Перевірю на коронавірус дистанційно»: розслідування Радіо Свобода про підробні ПЛР-тести

В Україні з'явилася проблема щодо масово підробляння тестів на коронавірус для виїзду за кордон: фейкові документи можна замовити у соцмережах і телефоном, а напередодні зимового туристичного сезону кількість таких пропозицій зростає. Про цю проблему повідомляють провідні українські діагностичні центри та експерти, її підтвердило у своєму розслідуванні й Радіо Свобода. Вартість підробної довідки дещо менша, ніж у справжнього ПЛР-тесту, і це створює незручності компаніям, які тестують офіційно. Експерти говорять про те, що виготовлення фейкової медичної довідки є злочином: туристи, які користуються ними для поїздок на курорти, можуть отримати проблеми за кордоном, та наражати на небезпеку інших людей, якщо вони виявляться безсимптомними носіями коронавірусу.

«Купити довідку про відсутність коронавірусу», «ПЛР-тест поштою терміново», «Медичні довідки без черг» – кількість таких повідомлень у соцмережах та в українському сегменті інтернету стрімко зростає напередодні новорічних свят.

Низка країн, де українці охоче відпочивають (Єгипет, ОАЕ, Хорватія) або працюють (Польща, Чехія, Греція) вимагають на кордоні довідку про ПЛР-тест, який не виявив коронавірусу, зроблений напередодні поїздки. Детальну мапу світу з цими правилами в'їзду створило і постійно оновлює МЗС України.

Частину цих довідок українці отримують нелегально, не проходячи тестування, повідомляє кілька українських медіа з посиланням на легальні клініки, які боряться з цим явищем, або на власні дослідження.

Радіо Свобода вирішило з'ясувати, наскільки легко в Україні отримати несправжню довідку про відсутність коронавірусу, і як саме працює нелегальний «генератор ПЛР тестів».

Масштаб проблеми

У соцмережах і в онлайн пошуку – кілька десятків пропозицій про виготовлення підробних довідок в Україні. Приблизно кожен другий такий «сервіс» пропонує, зокрема, «довідку» про ПЛР-тест для виїзду за кордон.

Термін доставки фальшивої довідки – приблизно одна доба. Експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода, оцінюють масштаб цих фальсифікацій приблизно у тисячу довідок на добу, або ж до 5% від усіх документів про ПЛР-тестування, які видають в Україні.

Схема «віртуального ПЛР-тестування»: як це працює

Головні покупці фальшивих довідок про здоров'я – українці, які збираються за кордон. Вони або навмисне гуглять нелегальні «послуги» з друку довідок, не бажаючи стояти у чергах у клініках, або ж просто шукають, який ПЛР-тест буде дешевшим.

Радіо Свобода з'ясувало, що офіційні ПЛР тести в Україні коштують в середньому від 700 до 1500 гривень, тоді як за дистанційне виготовлення документа просять від 300 до 1000 гривень. Якщо справжній тест оплачується онлайн наперед, або в клініці, на етапі взяття проби, то підробка має ще одну «конкурентну перевагу»: можливість заплатити тоді, коли отримаєш довідку на руки.

Наші кореспонденти переглянули десятки пропозицій про «довідки з доставкою»: на сервісах приватних та комерційних оголошень, на сайтах, спеціалізованих на підготовці довідок, медичних книжок і лікарняних, у фейсбуці та в телеграмі. Ті телефони, про які вже згадували медіа у сюжетах про фейкове ПЛР-тестування – не відповідають. Деякі з сайтів і акаунтів, які були активні на початку грудня – заблоковані.

Частина сервісів, які, за даними медіа, донедавна виготовляли фейкові довідки, відповідали Радіо Свобода телефоном та вайбером: «Ні, довідки про коронавірус не робимо. До побачення!» Але інші подібні майданчики продовжують роботу, і за останні тижні з'явилися нові.

«Скинь свої дані на вайбер, забери довідку на «Новій пошті»

Один із сайтів, який останнім часом пропонував різноманітні довідки без візиту до лікаря, наразі заблокований. Але в нього з'явилися «дзеркала» з тим самим, дуже впізнаваним номером телефону: 093 223 22 03.

Представник Радіо Свобода зателефонував як звичайний клієнт, який зібрався на різдвяні свята до Єгипту. І поцікавився, що треба робити, щоб якнайшвидше отримати потрібний для поїздки документ: довідку про ПЛР-тест англійською мовою.

Стандартний візит до лікарні та мазок з носа і горла виявилися «непотрібними».

Якщо буде перевірка, письмовий або телефонний запит – то ми надаємо підтвердження, що ви були у нас на обстеженні

«Ми зробимо вам довідку, – відповів чоловік, який взяв слухавку. – Англійською мовою, для виїзду за кордон, 950 гривень плюс доставка. Ми вносимо вас у журнал обліку клініки. Якщо буде перевірка, письмовий або телефонний запит – то ми надаємо підтвердження, що ви були у нас на обстеженні. Я вам на вайбер надсилаю список того, що потрібно для замовлення», – уточнив представник сервісу, який видає «довідки про ПЛР-тестування».

У списку, який ми отримали на вайбер, виробники фейкових довідок просять ім'я та прізвище за українським та закордонним паспортом, фактичне місце проживання, дату і час взяття аналізу, які клієнт хоче вказати, і відділення «Нової пошти», куди потрібно надсилати готовий «документ».

Працівник «тіньового сервісу» запевнив, що шахрайства не буде: адже гроші треба переказувати «післяплатою», під час отримання посилки.

Радіо Свобода вказало ім'я свого кореспондента і одне з сільських відділень «Нової пошти» у Київській області.

«Довідка» прийшла туди менш ніж за добу.

Вона мала назву і печатки діагностичного центру, його адресу, печатки та підписи лікарів і «негативний» результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 (коронавірус). Документ виглядає як цілком справжній результат аналізів, із яким його власника могли б впустити на один із закордонних курортів. За єдиним винятком: жодного реального ПЛР-тестування не було.

Однак Радіо Свобода стало перевіряти всю інформацію наведену в документі.

«ТОВ «Діагностичний центр «Євромедікал», вказаний на штампах – дійсно зареєстрований в Україні як юридична особа. Його ЄДРПОУ в цьому документі та у базах даних – збігається.

Контролюють цю компанію Нерубайська Марія Олександрівна та Нерубайський Михайло Васильович . Члени цієї родини загалом є співзасновниками трьох діагностичних центрів в Одесі.

та . Члени цієї родини загалом є співзасновниками трьох діагностичних центрів в Одесі. Але з адресами виходить «нестиковка»: діагностичний центр «Євромедікал» зареєстрований в центрі Одеси, на вулиці Ніжинська, 58. Тоді як у «довідці» про відсутність коронавірусу, яку ми отримали – згадується Чоколівський бульвар, 42 у Києві.

За цією адресою – жодних клінік і діагностичних центрів: лише автозаправка. Сусідні будівлі, з номерами 42 А це – житловий будинок-«свічка» з кількома магазинами, а і 42 Б – шиномонтаж.

«Довідку» про негативний ПЛР-тест надсилали саме з Києва. Додаток «Нової Пошти» свідчить, що це робив Білько Сергій Васильович. У базах даних юросіб згадується, що пан Білько (або його повний тезка) – колишній підприємець, мешкає на Троєщині, мав ФОП, але закрив його.

Показово, що «діагностичний центр», який ми шукали, не має свого сайту. А його телефони у довідці та в базах даних юридичних осіб – це два різні номери.

На фейковому результаті ПЛР-тесту є ще дві печатки: «Лікар Мороз Семен Іванович » та «Головний лікар Стасюк Ігор Антонович ». Згадки про цих лікарів та цей «діагностичний центр» ми пошукали в регіональних медіа. Виявилося, що майже ідентичні фейкові документи про відсутність коронавірусу (з тими самими іменами лікарів та назвою клініки) вперше виявили в Одесі – у вересні 2020 року.

» та «Головний лікар ». Згадки про цих лікарів та цей «діагностичний центр» ми пошукали в регіональних медіа. Виявилося, що майже ідентичні фейкові документи про відсутність коронавірусу (з тими самими іменами лікарів та назвою клініки) вперше виявили в Одесі – у вересні 2020 року. Коли місцеві журналісти з'ясували, що за адресою офіційної реєстрації ТОВ ДТ «Євромедікал» немає жодного діагностичного центру (лише житловий будинок, хостел і пара магазинів), то за справу взялася місцева поліція.

Але, як виглядає, ті перевірки не зупинили «підприємців», і відтоді вони лише поширили свою роботу на всю Україну.

Офіційний телефон компанії «Євромедікал» – не обслуговується. Втім, Радіо Свобода вийшло на її власника, Михайла Нерубайського, за номерами іншого діагностичного центру, яким він володіє.

Він запевняє, що непричетний до виготовлення жодних фальшивих довідок, та що взагалі не займається питаннями ПЛР-тестування.

Про те, що хтось від нашого імені щось виготовляє, я вперше від вас чую

«Ні, ми цим не займаємося, нічого такого ми не виготовляємо. Про те, що хтось від нашого імені щось виготовляє, я вперше від вас чую. У мене не працюють і ніколи не працювали лікарі з прізвищами Мороз і Стасюк», – зауважив Михайло Нерубайський, коментуючи інформацію з фейкової довідки про відсутність коронавірусу.

У розмові з Радіо Свобода він зазначив, що має намір звернутися до поліції за фактом підробки документів від імені його компанії.

Але оскільки інформацію про фейкові довідки зі штампом ТОВ ДТ «Євромедікал», які продавали в Одесі, передали до кіберполіції ще у вересні, то поліцейські або не перевіряли центр «Євромедікал», згаданий у фальшивих довідках, або ж власник «Євромедікал» просто не став розповідати Радіо Свобода про своє спілкування з правоохоронцями.

Підробні ПЛР-тести можна замовити у соцмережах?

«Сервіси» виготовлення фальшивих «довідок» про ПЛР-тест, які знайшло Радіо Свобода, відрізняються і ціною, і умовами. З іншою людиною, яка надає такі «послуги», ми сконтактувалися через сторінку у фейсбуці, на якій був номер для зв'язку через вайбер.

Вже у вайбері нам пояснили, що потрібно надіслати фото сторінок закордонного паспорта, відділення «Нової пошти», дату і час вильоту й контактний номер телефону. Така «послуга» коштує 600 гривень плюс доставка, однак вона не передбачає «страховки» від перевірок: внесення інформації про «проведення ПЛР-тесту» у внутрішню документацію певної клініки чи лабораторії.

Тим часом «гуглити» фейкові довідки стало важче. Після перших критичних публікацій в медіа пропозиції зробити довідку про відсутність коронавірусу зникли з перших рядків у гугл-пошуку: тепер там пропозиції реальних медичних лабораторій та клінік. Проте, це не стосується інших, менш відомих пошукових сервісів: там на пошук російською мовою «купить справку Киев» чи «справка Киев» у першій п'ятірці з'являються лише ті, хто пропонує несправжні «довідки» з доставкою. Якщо шукати українською мовою, то пошуковик показує значно менше пропозицій про фальшування довідок, і більше – координат реальних лабораторій.

Відтак, на них може натрапити навіть людина, яка не має на меті шахраювати з прикордонниками інших країн, а просто поспішає зібрати документи для подорожі.

Легальні лабораторії оголосили війну підробкам

Масова пропозиція термінового виготовлення фейкових довідок про відсутність коронавірусу – це правопорушення і небезпечна практика, з якою треба боротися, наголошують представники приватних клінік і лабораторій, які роблять справжні ПЛР-тести для українців.

Так, генеральна директорка медичного центру «Медіан» Анжеліка Батечко розповіла про ті труднощі, з якими можуть стикнутися туристи через несправжні довідки, і про те, як її компанія бореться з фейками та підробками.

Ми створили QR-коди, якими ми захищаємо наші бланки. Це робиться передовсім в інтересах людей, які виїжджають за кордон

«До нас звертаються авторитетні компанії, зокрема авіаперевізники, які повідомляють про те, що останнім часом побільшало фальсифікацій (ПЛР-тестів). Тому зараз ми створили QR-коди, якими ми захищаємо наші бланки. Це робиться передовсім в інтересах людей, які виїжджають за кордон. Це те, що ми змогли зробити самостійно. Як з цим боротися на державному рівні? Перевіряти клініки та лабораторії на предмет того, чи дійсно вони проводять ПЛР-тести, чи ні», – пропонує очільниця медичного центру.

Анжеліка Батечко також повідомила, що, за її даними, з фейковим документом про відсутність коронавірусу виїхати з України можливо: українські прикордонники не повинні їх перевіряти. Тоді як потрапити з несправжнім тестом в інші країни, популярні серед українських туристів, не завжди реально: з кожною новою виявленою підробкою іноземні служби стають більш прискіпливими до українців.

«Країни, до яких їдуть українці (на відпочинок чи на роботу) це теж помітили. І тепер вони закликають авіаперевізників співпрацювати з надійними лабораторіями. Саме через такі звернення ми розробили додатковий захист для наших документів. Коли прикордонник іншої країни сканує QR-код, то він одразу потрапляє на сайт лабораторії у бланк конкретного пацієнта, якому зробили це дослідження. Але насправді на підробні довідки ще й попит є! Навіть до нас звертаються і просять «зробити їм негативні тести». Влаштовують скандали, вимагають, а ми переконуємо їх, що цього не можна робити», –зазначає очільниця медичного центру «Медіан».

Між тим, прикордонна служба Єгипту, однієї з найпопулярніших країн, до яких українці їдуть узимку, також почала боротися з фейковими українськими ПЛР-тестами: відтепер на кордоні враховуватимуть лише ті документи, які мають QR-код.

Посилити відповідальність за підробку тестів на коронавірус (а також вакцин проти COVID-19) планують і у Верховній Раді України. Про це заявив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція «Слуга народу»).

«За підробку вакцин існує кримінальна відповідальність, але ми обіцяли зробити ревізію щодо її посилення… Ми знайшли прогалину, яка є сьогодні, – … не існувало кримінальної відповідальності за підробку тестів – будь-яких, в тому числі на COVID-19. І тому ми готуємо посилення кримінальної відповідальності щодо ліків, вакцин і тестів», – сказав Радуцький увечері 11 грудня в ефірі телепередачі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку», – сказав Радуцький.

На українському ринку частка підробних довідок про ПЛР-тестування є відносно невеликою, але вона завдає Україні серйозної шкоди з дуже тривалими наслідками, пояснює в коментарі Радіо Свобода комерційний директор мережі лабораторій «Сінево» Микола Скавронський.

Фейкові довідки використовують переважно для туризму, і це підриває довіру до всієї країни

«Зі всієї кількості тестів, які виконуються комерційними лабораторіями, кількість підроблених довідок може вимірюватися кількома сотнями, максимум до тисячі в день. Тому відсоток підроблених результатів відносно невеликий – він може становити до 5%. Але в цивілізованому світі навіть одна підроблена довідка – це вже проблема, оскільки йдеться не стільки про кількість людей, які можуть бути заразними, скільки про імідж країни в цілому. Фейкові довідки використовують переважно для туризму, і це підриває довіру до всієї країни, – визнає топ-менеджер «Сінево». – І в той момент, коли країни почнуть відкривати кордони і для вільного в'їзду необхідно буде пред'являти довідки про вакцинацію або наявність антитіл G до COVID-19, українським результатами ніхто не довірятиме взагалі...»

Микола Скавронський скептично ставиться до можливості перемогти корупцію та фальсифікації за допомогою самих лише покарань. Якщо ж держава підійде до проблеми комплексно, то взяти під контроль ситуацію цілком реально, сподівається керівник «Сінево».

Боротися з однією тільки проблемою підроблених довідок на COVID-19 – це як в друшляку носити воду. Неможливо перемогти корупцію в окремому секторі, коли все навколо таке

«Боротися з однією тільки проблемою підроблених довідок на COVID-19 – це як в друшляку носити воду. Неможливо перемогти корупцію в окремо взятому маленькому секторі, коли все навколо таке. Коли купується все – від довідок у басейн і школу до медогляду, розраховувати, що з ковідом буде по-іншому – смішно. Методи покарання за підробку результатів на кшталт в'язниці на кілька років теж не спрацюють. Оскільки в нашій країні суворість покарання абсолютно нівелюється необов'язковістю його виконання. А ось взяти під контроль ситуацію можна за допомогою створення єдиного державного онлайн-реєстру, де буде зберігатися інформація про всіх протестованих на COVID-19. Це E-Health в медицині, такий собі реєстр «нехворіючих» на конкретну дату, до якого матимуть доступ лише окремі відомства. При цьому величезний фокус повинен бути зроблений на забезпеченні захисту цих конфіденційних медичних даних, щоб вони не стали надбанням громадськості. На жаль, поки що держава про це недостатньо піклується, адже зараз, наприклад, всі приватні лабораторії за законом змушені передавати персональні дані своїх клієнтів із позитивним результатом на COVID-19 телефоном, а також державні органи просять надсилати інформацію відкритими імейлами по незахищених каналах», – зауважує Микола Скавронський.

Раніше Скавронський заявляв українським медіа, що «за такими схемами вже працюють деякі туроператори, пропонуючи за умовно невеликі гроші туристам оформлення необхідної довідки навіть без здачі аналізу».

І українські медіа, і представники недержавного медичного сектору говорять про спроби підробляти документи як невеликих, так і відомих медичних закладів.

Експерт: виготовлення фейкових довідок про коронавірус – це злочин

Розквіт індустрії фейкових ПЛР-тестів в Україні став наслідком безкарності, вважає лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта.

Туристи, які уникають тестування – можуть нашкодити самі собі. Наприклад, поїхати на курорт, вже маючи інфекцію, і захворіти за кордоном

«Виготовлення таких фейкових довідок, або сприяння в цьому з боку лікарів – це адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Тому що медична довідка – це офіційний документ. Як приклад можу навести кілька гучних справ щодо фейкових лікарняних у 2018 році, які нічим не закінчилися. Безкарність – лише множить нові злочини, – визнає Володимир Курпіта в розмові з Радіо Свобода. – Туристи, які уникають тестування – можуть нашкодити самі собі. Наприклад, поїхати на курорт, вже маючи інфекцію, і захворіти за кордоном. Не випадково в українців зараз вимагають додатковий поліс страхування на випадок коронавірусу. Окрім того, їдучи без справжнього тесту, ви наражаєте на небезпеку тих людей, з якими ви подорожуєте».

Експерт закликає українців не звертатися до шахраїв ще з однієї причини: нині, коли ажіотаж зменшився, реальний тест у приватній клініці можна отримати упродовж доби, а вартість тестування дещо знизилася. Тож спроба підробити довідку практично не дає змоги виграти ані час, ані гроші.

Згадуючи про підробні довідки, а також про певний відсоток неточності ПЛР-тестування, Володимир Курпіта переконує українців: навіть якщо всі учасники туру або мешканці готелю здавали тести – не варто розслаблятися й недооцінювати небезпеку.

«Будь-який тест, який здає людина – має певний відсоток достовірності. Можна технічно невірно взяти проби, і результат буде неправильним. Тому якщо ви вирішили десь відпочивати – дотримуйтеся правил: не збиратися групами, використовувати маски та антисептики і тримати дистанцію. Від себе я б не радив подорожувати за кордон під час пандемії. Але якщо людина вже вирішила їхати, то їй варто чесно дотримуватися всіх вимог законодавства України та тих країн, куди вона прямує», – підсумовує експерт.

Подібні поради дав українцям і міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час свого онлайн-брифінгу.

Ми радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята

«Ми радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята, на ці новорічні канікули. Розумію, що це незручності, розумію, що багато хто хоче поїхати. Але якщо ви все ж таки вже вирішили поїхати, обов'язково подивіться інформацію про те, яка ситуація там щодо COVID-19, які умови в'їзду до цієї країни», – наголосив Степанов.

У Кабінеті міністрів анонсували січневий локдаун одразу після новорічних свят. Втім, в уряді уточнюють, що Україна не припинятиме авіаперевезень, залізничних перевезень та не заборонятиме українцям їхати на курорти.