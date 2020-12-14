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14 грудня 2020, Київ 18:51
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Чому українські медики їдуть працювати за кордон під час коронавірусу? (відео)

Чому українські медики їдуть працювати за кордон під час коронавірусу? (відео)
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Чому українські медики їдуть працювати за кордон під час коронавірусу? (відео)

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У Польщі сподіваються, що до них приїдуть працювати дві тисячі лікарів і п’ять тисяч медсестер із України. Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликає підняти зарплату медикам, інакше українська медицина матиме катастрофічний брак фахівців. Нині уже бракує вузько-профільних спеціалістів. В Національній службі здоров'я України (НСЗУ) пояснюють, що медики можуть очікувати на високу зарплату вже цього року, а відтік лікарів не критичний. Чому українські медики їдуть за кордон і чи спинить трудову еміграцію підвищення лікарям заробітної плати? Та що буде із медреформою в найближчий час? Про це у матеріалі Радіо Свобода.

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