У Польщі сподіваються, що до них приїдуть працювати дві тисячі лікарів і п’ять тисяч медсестер із України. Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликає підняти зарплату медикам, інакше українська медицина матиме катастрофічний брак фахівців. Нині уже бракує вузько-профільних спеціалістів. В Національній службі здоров'я України (НСЗУ) пояснюють, що медики можуть очікувати на високу зарплату вже цього року, а відтік лікарів не критичний. Чому українські медики їдуть за кордон і чи спинить трудову еміграцію підвищення лікарям заробітної плати? Та що буде із медреформою в найближчий час? Про це у матеріалі Радіо Свобода.