Шмигаль: фінансування медицини збільшилося вдвічі за два роки

Україна зіткнулась із пандемією у час, коли її медична система була не готова до протидії, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі, що присвячений подоланню COVID-19. За його словами, за останні два роки фінансування медицини збільшилося вдвічі.

«Україна доволі успішно, героїчно і непросто долає цей виклик. Майже 66 тисяч ліжок готові приймати хворих на COVID-19, нехай вони ніколи не будуть задіяні, але медсистема готова. Майже 57 тисяч ліжок із підведеним киснем – три тисячі було до того. Шість тисяч ШВЛ (апаратів штучної вентиляції легень – ред.)», – сказав Шмигаль.

Найперший локдаун, запроваджений державою у березні-травні 2020 року, посприяв тому, що медики встигли вивчити особливості лікування COVID-19 і розробити протоколи, зауважив голова уряду.

Як наслідок, Україна має один із найменших відсотків летальності серед країн Європи – 1,8-1,9%, тоді як середній у світі – 2,4%, а в деяких країнах він перевищує 5%, сказав Шмигаль.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна перебуває на 34-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на один мільйон населення.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що необхідно якомога швидше провести кампанію з вакцинації, щоб подолати COVID-19. В Україні мають намір охопити щепленнями щонайменше половини населення протягом цього і на початку 2022 рок.