Степанов: Україна на 34-му місці в Європі за смертністю від COVID-19

Наразі Україна перебуває на 34-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на один мільйон населення, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі у Києві.

«У нас в три рази менша смертність, ніж у Великій Британії вдвічі менше – ніж у Франції. Давайте визнаємо це, у тому числі, як результат карантинних заходів», – сказав міністр.

За його словами, Україна має хороші показники і щодо динаміки COVID-19: якщо протягом першого тижня грудня було зафіксовано 89 тисяч хворих, то за минулий тиждень – 25,5 тисяч.

В Україні протягом минулої доби виявили 2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це на тисячу менше, ніж попередньої доби.

Триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» розпочався 8 лютого. На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

У світі вкололи понад 128,7 мільйона доз вакцин від COVID-19, підрахувало агентство Bloomberg. Найбільше доз вкололи в США (40,5 млн), Китаї (31,2 млн) та Європейському союзі (16,5 млн).