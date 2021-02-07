В Україні виявили 3 370 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом минулої доби виявили 3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 188 дітей і 96 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 1 869 осіб; одужали – 2 297. Померла 81 людина.

Протягом доби провели 19 500 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях і в Києві (197).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 244 849 людей, померли 23 597.