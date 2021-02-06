COVID-19 значно погіршив гуманітарну ситуацію на окупованих територіях – координаторка системи ООН в Україні

За даними Управління ООН із координації гуманітарних питань (OCHA – англ.), війна на сході України зачіпає 5,2 мільйона осіб, серед яких 3,4 мільйона потребують термінової гуманітарної допомоги та захисту.

В той же час через COVID-19 та обмеження перетину лінії розмежування, гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях сильно погіршилася. Про це під час брифінгу, організованому Управлінням ООН із координації гуманітарних питань, повідомила Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні, яка нещодавно повернулася з окупованих територій.

Кількість переходів через КПВВ зменшилася на 97%

За її словами, значно погіршилася і економічна ситуація.

«Кількість переходів через КПВВ зменшилася на 97%, люди не мають змогу «приїхати в Україну» (на вільну українську територію – ред.), аби отримати соціальні виплати. Мова йде про сотні тисяч людей. Мешканцям буквально доводиться обирати, на що витрачати кошти: їжу чи ліки», – пояснює вона.

Саме тому, переконана Лубрані, переміщення через лінію розмежування має хоча б частково, але відновитися.

Також вона відзначила збільшення кількості обстрілів та порушення режиму припинення вогню, в тому числі з використанням важкої артилерії.

Прогнозуємо, що в 2021-му люди зіштовхнуться зі ще більшими труднощами

«І це дуже турбує. Адже цивільне населення продовжує страждати, зазнаючи поранень та втрачаючи життя. Також йдеться про руйнування необхідної для життя інфраструктури: водозабезпечення та очисних станцій», – зазначає вона.

У той же час Оснат Лубрані визнала, що гуманітарні організації не мають доступу до тих людей, які потребують найбільшої допомоги, тому вона сподівається, що в 2021 році більше гуманітарних організацій зможуть працювати на тимчасово окупованих територіях.

«Адже ми прогнозуємо, що в 2021-му люди зіштовхнуться зі ще більшими труднощами при доступі до води, гігієни та системи охорони здоров’я. Цього року запит на забезпечення першочерговими продуктами вже був вищим», – додає вона.

Лубрані також повідомила, що у 2021 році її офіс планує надати допомогу 1,9 мільйона найбільш незахищеним особам в рамках нового Гуманітарного плану, обсяг якого має скласти 168 мільйонів долпарів США. У 2020-му кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу, була майже вдвічі меншою.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час брифінгу заявив, що Україна розраховує, що новий Гуманітарний план у 2021-му буде профінансований та імплементований у повному обсязі.

«В той же час гуманітарна криза на сході України не може розглядатися без обговорення її причин», – зазначив він.

Ігор Яременко, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, в свою чергу, повідомив, в 2020-му гуманітарний план був виконаний на 62%, проте, це більше, ніж у попередні роки.

Постійно закликаємо міжнародні організації активізувати моніторинг ситуації з медичним обслуговуванням мешканців тимчасово окупованих територій

За його словами, наразі, особливе занепокоєння викликає те, що окупаційна адміністрація Російської Федерації не вживає достатніх заходів для припинення розповсюдження коронавірусу, приховує від місцевого населення інформацію про рівень захворюваності, а також позбавляє його можливостей захистити своє здоров'я.

«Ось чому ми постійно закликаємо міжнародні гуманітарні організації в рамках відповідних мандатів активізувати моніторинг ситуації з медичним обслуговуванням мешканців тимчасово окупованих територій та інформувати міжнародне співтовариство про кричущі порушення прав людини на життя та здоров'я з боку російської окупаційної адміністрації», – додав заступник міністра .