Дослідження встановило, хто найбільше переносить коронавірус

Люди віком 20-49 років найбільше поширюють коронавірус. Щонайменше 65 зі 100 заражень, наприклад у США, походять з цієї групи населення. Такі дані наводяться в дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Science..

Дослідження проводилося з лютого по жовтень 2020 року, а потім опрацьовували результати. Вчені зіставили дані мобільних телефонів 10 мільйонів американців із інформацію про зараження та смерті від COVID-19 за різними віковими групами.

Які ж результати?

Після відкриття роботи шкіл у жовтні, 72% всіх заражень на COVID-19 в досліджуваних регіонах, припадало на дорослих людей віком 35-49 років.

2,7% заражень припадало на дітей від 0 до 9 років;

7,1% – на підлітків віком 10-19 років;

34% заражень припадало на вікову групу 20-34 років; т

38% – на групу 35-49 років.

Дослідники зауважують, що дані не враховують безсимптомні випадки коронавірусу.

На основі нових даних, науковці пропонують поширити вакцинацію саме на осіб у віці 20-49 років.

«Цільова інтервенція, включаючи щеплення вакциною, що блокує передачу вірусу, дорослих у віці 20-49 років є важливою для стримування спалахів епідемії та запобіганню смертей пов’язаних із COVID-19», - йдеться в дослідженні.

Який рівень вакцинації у світі?

У світі вкололи понад 128,7 мільйона доз вакцин від COVID-19, підрахувало агентство Bloomberg.

Найбільше доз вкололи в США (40,5 млн), Китаї (31,2 млн) та Європейському союзі (16,5 млн).

Показник кількості доз на 100 людей найвищий в Ізраїлі (59,92), Об’єднаних Арабських Еміратах (39,09), Великій Британії (17,93) та США (12,34).

Що Україна?

29 січня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас він висловив переконання, що масова вакцинація можлива в Україні через чотири місяці.

В Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половини населення протягом цього і на початку 2022 року, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це передбачає «дорожня карта» вакцинації. «Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50% у вакцинацію не вірить», – сказав Зеленський.

За словами президента, в Україну надійдуть вакцини від COVID-19 від чотирьох компаній: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах, а перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Про закупівлю російської вакцини не йдеться, додав він.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

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