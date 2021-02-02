100 мільйонів людей у світі зробили щеплення від COVID-19. А що в Україні?

Понад 100 мільйонів вакцин проти COVID-19 ввели у світі за підрахунками даних офіційних джерел інформагенцією AFP. Водночас жодна з 29 найбідніших країн світу офіційно не розпочали масові вакцинації, тоді як найбагатші країни ввели більше двох третин вакцин.

Хто в лідерах?

Ізраїль лідирує за кількістю вакцинованих – 37% населення країни отримали принаймні одну дозу, тоді як більше одної п’ятої вже отримали другу.

Проте більше третини людства, 35 відсотків, живе в країнах, де щеплення навіть не починали, у тому числі в Україні. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вакцинація почнеться приблизно 15 лютого, або й пізніше.

Після Ізраїлю, найбільшу кількість доз вакцини ввели в країнах Північної Америки, Європейського союзу та Перської затоки.

Велика Британія просувається уперед

Сполучене Королівство лідирує у цій групі з розрахунках на душу населення – щеплення отримали 13.7 відсотків населення. На другому місці США, які ввели 32,2 мільйонів вакцин 7,9 відсоткам населення.

Євросоюз жорстко конфліктує з виробником AstraZeneca через доступ до поставок вакцини. У 27 країнах союзу ввели лише 12.7 щеплень – 2,3 відсоткам всього населення.

Найбільше щеплень на душу населення в ЄС зробили в маленькій Мальті (5.4 відсотки), Данії (3.2 відсотки) та Польщі (3.1 відсотка).

Найближчою за часткою вакцинованого населення до Великої Британії у Європі є Сербія, яка не є членом ЄС. Вона ввела китайську вакцину Sinopharm та російську Sputnik V 6.2 відсоткам свого населення.

Китай зробив 24 мільйони щеплень, тоді як Індія, де виробляють значну частину світових вакцин, ввела лише 4 мільйони вакцин, що складає лише незначний відсоток понад мільярдного населення країни.

Бідним лишається чекати

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скаржиться, що «багаті країни починають ведуть вакцинацію, поки найменш розвинені спостерігають і чекають».

Наразі, на територіях 77 здебільшого багатих країнах зробили вже 101 317 005 щеплень проти коронавірусу.

При цьому деякі багаті країни також ще не розпочали щеплення, зокрема Японія, Південна Корея та Австралія. Проте, ці три країни змогли стримати пандемію суворими карантинними заходами та прикордонним контролем.

Цього місяця мають початися перші поставки вакцин за програмою Covax від ВООЗ для більш справедливого розподілу щеплень. Наразі за цією програмою отримала вакцини тільки Гвінея, але лише кілька десятків для пілотного випробування.

В Україні вакцинацію проти коронавірусу обіцяють розпочати у лютому – із найуразливіших категорій населення – медиків і інших груп ризику.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні буде безкоштовною.

Загалом в рамках програми COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, заявив на брифінгу 2 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов нагадав, що початок вакцинації в Україні планується орієнтовно на 15 лютого, і Київ вже домовився про постачання 117 тисяч доз Pfizer.

Сім вакцин

У всьому світі наразі циркулюють сім вакцин, кожну з яких потрібно вводити два рази.

Вакцини розроблені у американсько-німецькій співпраці компаній PfizerBioNTech, а також американською команією Moderna – домінують у Північній Америці, Європі, Ізраїлі та Перській затоці.

Британсько-шведську AstraZeneca-Oxford використовують у більшій частині Британії та Індії, у М’янмі, Шрі-Ланці та Марокко, а також незабаром її почнуть щеплювати і в Європі.

Індія також використовує свою вакцину виробництва Bharat Biotech.

Російську вакцину Sputnik V розповсюджують у Росії, Аргентині, Алжирі, Білорусі та Сербії, а також нею починає щеплюватись Казахстан.

Китайську вакцину Sinopharm поширюють у Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Сербії, Сейшельських Островах та Йорданії, тоді як Індонезія та Туреччина використовують китайську вакцину Sinovac.

Китайські вакцини Sinovac і Sinopharm та російську вакцину Sputnik V досі повністю не затвердили навіть місцеві органи охорони здоров’я в Пекіні та Москві.

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